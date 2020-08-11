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Назка направило Зеленскому письмо относительно предостережений о легализации игорного бизнеса

Назка направило Зеленскому письмо относительно предостережений о легализации игорного бизнеса

Киев  •  УНН

 • 18330 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором выразило свои предостережения относительно закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК отметило, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

Так, ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

• Широкие дискреционные полномочия Комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирование игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формирования коррупционных практик.

• Введение новых разрешений без внесения изменений в Закон Украины "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля).

• Основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому Комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям.

• Процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, Комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

Также подписанный закон не может быть реализован учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

• В одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности главы и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит Премьер-министр;

• Другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета Министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

Кроме того, отмечается, что в проголосованном парламентом во втором чтении текста не было учтено ни одной рекомендации НАПК.

"НАПК надеется, что Президент и инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения", - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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