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НАЗК направило Зеленському листа щодо застережень про легалізацію грального бізнесу

НАЗК направило Зеленському листа щодо застережень про легалізацію грального бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило Президентові України Володимиру Зеленському листа, у якому висловило свої застереження стосовно закону “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК наголосило, що попри те, що цей документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор.

Так, раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроєкту, виявивши понад два десятки суттєвих корупційних ризиків, серед яких:

• Широкі дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів та формування корупційних практик.

• Запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону України "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності" може призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду (контролю).

• Підстави для отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам.

• Процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний розсуд, Комісія зможе "підігравати" потрібним учасникам ринку.

Також підписаний закон не може бути реалізований з огляду на наявність в його тексті двох взаємовиключних положень:

• В одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем’єр-міністр;

• Інше положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

Окрім того, наголошується, що у проголосованому парламентом у другому читанні тексту не було враховано жодної рекомендації НАЗК.

"НАЗК сподівається, що Президент та ініціює зміни, які дозволять усунути вказані корупційні ризики та зробити закон можливим для виконання", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський схвалив легалізацію грального бізнесу.

Українські Національні Новини

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