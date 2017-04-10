НАПК направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53109 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105362 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119254 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118223 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104907 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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НАПК направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета

НАПК направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета

Киев  •  УНН

 • 9090 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении депутата Васильковского городского совета Мехака Алексаняна. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

“В Национальном агентстве отмечают, что депутат Алексанян вопреки нормам законодательства, выполняя полномочия депутата Васильковского городского совета седьмого созыва, осознавая имеющуюся противоречие между частными интересами и его представительскими полномочиями, не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов”, — говорится в сообщении.

В НАПК сообщили, что депутат не сообщил сессию Васильковского горсовета о наличии реального конфликта интересов и совершил действия в условиях реального конфликта интересов, не приняв мер по его урегулированию во время рассмотрения и принятия решения.

“Речь идет о продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения под существующим торговым киоском и для его обслуживания ФЛП лицу, являющемуся ему близким лицом”, — отметили в ведомстве.

По данным НАПК, М.Алексанян нарушил требования п.1 ч.1. ст.28, ч.1 ст.35 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, ч.1 ст.591 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”.

Уполномоченное лицо Нацагентства составило и в установленном порядке направило в суд протоколы о привлечении к административной ответственности депутата М.Алексаняна за административные правонарушения, предусмотренные ч.1, 2 ст.172-7 “Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов” Кодекса Украины об административных правонарушения.

Напомним, НАПК завершило проверку около 3 тыс. е-деклараций, 10 передано в НАБУ.

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