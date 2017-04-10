НАПК направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении депутата Васильковского городского совета Мехака Алексаняна. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
“В Национальном агентстве отмечают, что депутат Алексанян вопреки нормам законодательства, выполняя полномочия депутата Васильковского городского совета седьмого созыва, осознавая имеющуюся противоречие между частными интересами и его представительскими полномочиями, не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов”, — говорится в сообщении.
В НАПК сообщили, что депутат не сообщил сессию Васильковского горсовета о наличии реального конфликта интересов и совершил действия в условиях реального конфликта интересов, не приняв мер по его урегулированию во время рассмотрения и принятия решения.
“Речь идет о продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения под существующим торговым киоском и для его обслуживания ФЛП лицу, являющемуся ему близким лицом”, — отметили в ведомстве.
По данным НАПК, М.Алексанян нарушил требования п.1 ч.1. ст.28, ч.1 ст.35 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, ч.1 ст.591 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”.
Уполномоченное лицо Нацагентства составило и в установленном порядке направило в суд протоколы о привлечении к административной ответственности депутата М.Алексаняна за административные правонарушения, предусмотренные ч.1, 2 ст.172-7 “Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов” Кодекса Украины об административных правонарушения.
Напомним, НАПК завершило проверку около 3 тыс. е-деклараций, 10 передано в НАБУ.