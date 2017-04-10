НАЗК направило в суд протоколи щодо депутата Васильківської міськради

“У Національному агентстві зазначають, що депутат Алексанян всупереч нормам законодавства, здійснюючи повноваження депутата Васильківської міської ради сьомого скликання, усвідомлюючи наявну суперечність між приватними інтересами та його представницькими повноваженнями, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів”, — йдеться у повідомленні.

У НАЗК повідомили, що депутат не повідомив сесію Васильківської міськради про наявність реального конфлікту інтересів та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, не вживши заходів щодо його врегулювання під час розгляду та прийняття рішення.

“Йдеться про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення під існуючим торгівельним кіоском та для його обслуговування ФОП особі, яка є йому близькою особою”, — зазначили у відомстві.

За даними НАЗК, М.Алексанян порушив вимоги п.1 ч.1. ст.28, ч.1 ст.35 Закону України “Про запобігання корупції”, ч.1 ст.591 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Уповноважена особа Нацагентства склала та в установленому порядку направила до суду протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності депутата М.Алексаняна за адміністративні правопорушення, передбачені ч.1, 2 ст.172-7 “Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів” Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, НАЗК завершило перевірку близько 3 тис. е-декларацій, 10 передано до НАБУ.