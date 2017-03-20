НАПК направило в суд протокол на чиновника из Фонда госимущества

Соответствующее решение принято на заседании Национального агентства. Установлено, что государственный служащий умышленно нарушил установленные Законом Украины "О предупреждении коррупции" обязательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно: допустил возникновение потенциального, реального конфликта интересов, сообщил в установленном законом случае и порядке о наличии у него потенциального и реального конфликта интересов и, продолжая противоправную деятельность, совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов.

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.17-27 Кодекса Украины об административных правонарушениях, вместе с другими материалами, подтверждающие факт совершения административного правонарушения, направлен в суд по месту совершения правонарушения. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (статья 17-27), несообщение лицом о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов влекут за собой наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, Кабмин поручил Нацгвардии бесплатно охранять НАПК.