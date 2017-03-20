НАПК направило в суд протокол на чиновника из Фонда госимущества

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 18764 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 67128 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111849 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127190 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135888 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128145 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119792 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106760 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107694 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103970 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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НАПК направило в суд протокол на чиновника из Фонда госимущества

НАПК направило в суд протокол на чиновника из Фонда госимущества

Киев  •  УНН

 • 8498 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, совершенное заместителем начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Донецкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Соответствующее решение принято на заседании Национального агентства. Установлено, что государственный служащий умышленно нарушил установленные Законом Украины "О предупреждении коррупции" обязательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно: допустил возникновение потенциального, реального конфликта интересов, сообщил в установленном законом случае и порядке о наличии у него потенциального и реального конфликта интересов и, продолжая противоправную деятельность, совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов.

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.17-27 Кодекса Украины об административных правонарушениях, вместе с другими материалами, подтверждающие факт совершения административного правонарушения, направлен в суд по месту совершения правонарушения. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (статья 17-27), несообщение лицом о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов влекут за собой наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, Кабмин поручил Нацгвардии бесплатно охранять НАПК.

 

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