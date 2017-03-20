НАЗК направило до суду протокол на чиновника з Фонду держмайна

Відповідне рішення прийнято на засіданні Національного агентства. Встановлено, що державний службовець умисно порушив встановлені Законом України “Про запобігання корупції” зобов’язання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а саме: допустив виникнення потенційного, реального конфлікту інтересів, не повідомив у встановленому законом випадку та порядку про наявність у нього потенційного та реального конфлікту інтересів та, продовжуючи протиправну діяльність, вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.17-27 Кодексу України про адміністративні правопорушення, разом з іншими матеріалами, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, направлений до суду за місцем вчинення правопорушення. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 17-27), неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНН, Кабмін доручив Нацгвардії безкоштовно охороняти НАЗК.