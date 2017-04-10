НАПК направило в суд админпротоколы в отношении главы Бородянского райсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении председателя Бородянского районного совета Киевской области Георгия Ерко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Глава Бородянского райсовета будет отвечать в суде за установление себе премии и надбавки", - говорится в сообщении.
По данным НАПК, находясь в статусе главы Бородянского районного совета и как депутат этого совета, то есть лицо, уполномоченное на выполнение функций местного самоуправления, Георгий Ерко нарушил антикоррупционное законодательство в части конфликта интересов.
"Вопреки обязанности недопущения возникновения реального, потенциального конфликта интересов глава Бородянского райсовета не только не объявил публично о наличии у него частного интереса и, соответственно, реального конфликта интересов при рассмотрении вопроса о его оплаты труда и надбавок, но и проголосовал за это решение", - сообщили в Нацагентстве.
Соответствующие протоколы о привлечении к административной ответственности Г.Ерка направлены в суд.
Как сообщал УНН, Назка направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета.