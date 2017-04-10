НАПК направило в суд админпротоколы в отношении главы Бородянского райсовета

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53105 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105357 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162249 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119250 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118222 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104907 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155280 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НАПК направило в суд админпротоколы в отношении главы Бородянского райсовета

НАПК направило в суд админпротоколы в отношении главы Бородянского райсовета

Киев  •  УНН

 • 11773 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении председателя Бородянского районного совета Киевской области Георгия Ерко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Глава Бородянского райсовета будет отвечать в суде за установление себе премии и надбавки", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, находясь в статусе главы Бородянского районного совета и как депутат этого совета, то есть лицо, уполномоченное на выполнение функций местного самоуправления, Георгий Ерко нарушил антикоррупционное законодательство в части конфликта интересов.

"Вопреки обязанности недопущения возникновения реального, потенциального конфликта интересов глава Бородянского райсовета не только не объявил публично о наличии у него частного интереса и, соответственно, реального конфликта интересов при рассмотрении вопроса о его оплаты труда и надбавок, но и проголосовал за это решение", - сообщили в Нацагентстве.

Соответствующие протоколы о привлечении к административной ответственности Г.Ерка направлены в суд.

Как сообщал УНН, Назка направило в суд протоколы в отношении депутата Васильковского горсовета.

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