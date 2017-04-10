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НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо голови Бородянської райради

НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо голови Бородянської райради

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи про адміністративне правопорушення щодо щодо голови Бородянської районної ради Київської області Георгія Єрка. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

"Голова Бородянської райради відповідатиме в суді за встановлення собі премії й надбавок", - йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, перебуваючи у статусі голови Бородянської районної ради та як депутат цієї ради, тобто особа, уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, Георгій Єрко порушив антикорупційне законодавство в частині конфлікту інтересів.

"Так, всупереч обов’язку недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів голова Бородянської райради не тільки не оголосив публічно про наявність у нього приватного інтересу і, відповідно, реального конфлікту інтересів при розгляді питання щодо його оплати праці та надбавок, але й проголосував за це рішення", - повідомили у Нацагентстві.

Відповідні протоколи про притягнення до адмінвідповідальності Г.Єрка направлені до суду.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило в суд протоколи щодо депутата Васильківської міськради.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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