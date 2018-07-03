НАПК направило в суд 12 протоколов по госпремиям

“НАПК приняло решение о направлении в суд 12 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий”, — говорится в сообщении.

В частности, составлены 6 протоколов в отношении начальника территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова.

Национальное агентство установило, что Назир Бадахов, реализуя свои полномочия руководителя государственной службы по материальному поощрению государственных служащих, не сообщив непосредственному руководителю — Председателю Государственной судебной администрации о наличии у него реального конфликта интересов, выдал приказы об установлении премий и надбавок работникам управления. Согласно приказам такие выплаты получили в том числе и лица, с которыми чиновник находится в личных внеслужебных отношениях, обусловленных представлением его интересов в суде как физического лица на безвозмездной основе.

Кроме того, составлено 6 протоколов в отношении депутата Тетиевского сельского совета Богуславского района Киевской области Ивана Вареника, который, объявив о наличии у него реального конфликта интересов, голосовал за выплату премий и материальной помощи своей дочери, которая работает в должности секретаря сельского совета.

Ранее НАПК утвердило результат проверки деклараций Супрун и Ревы.