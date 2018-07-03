НАЗК направило до суду 12 протоколів по держпреміях

“НАЗК прийняло рішення про направлення до суду 12 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні премій”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, складено 6 протоколів стосовно начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області Назіра Бадахова.

Національне агентство встановило, що Назір Бадахов, реалізовуючи свої повноваження керівника державної служби щодо матеріального заохочення державних службовців, не повідомивши безпосереднього керівника — Голову Державної судової адміністрації про наявність у нього реального конфлікту інтересів, видав накази про встановлення премій та надбавок працівникам управління. Згідно з наказами такі виплати отримали у тому числі й особи, з якими посадовець перебуває в особистих позаслужбових стосунках, зумовлених представленням його інтересів у суді як фізичної особи на безоплатній основі.

Крім того, складено 6 протоколів стосовно депутата Тетіївської сільської ради Богуславського району Київської області Івана Вареника, який, не оголосивши про наявність у нього реального конфлікту інтересів, голосував за виплату премій та матеріальної допомоги своїй дочці, яка працює на посаді секретаря сільської ради.

Раніше НАЗК затвердило результат перевірки декларацій Супрун і Реви.