НАПК направило 8 админпротоколов в суд

“В суд направлены еще 8 протоколов о нарушении требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, протоколы составлены в отношении:



народного депутата Бублика Юрия Васильевича,



прокурора Виноградовского отдела Береговской местной прокуратуры Закарпатской области Бигори Ярослава Ярославича,



начальника отдела образования, молодежи и спорта Семеновской РГА Полтавской области Лопаты Людмилы Витальевны,



экс-директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Волынской области Руденко Ростислава Евтуховича.





Так, Юрий Бублик, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, обратился в НАПК с депутатским обращением, в котором поднимался вопрос, в частности, о проведении в НАПК оперативной проверки по фактам возможного вмешательства председателя Полтавской ОГА в процесс децентрализации и объединения территориальных общин Полтавского района.

При этом депутат имел частный интерес, обусловленный желанием повлиять на создание ОТО, учитывая, что сам депутат и его брат намеревались баллотироваться на пост главы ОТО.

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Ярослав Бигори получил на выполнение заявление председателя КС Виноградовского районного общественного формирования “Апологет” по охране общественного порядка и государственной границы о совершении должностными лицами Виноградовского ОП в Закарпатской области (далее — Виноградовский ОП) уголовного правонарушения в связи с неправомерным, по мнению автора заявления, решением Виноградовского ОП об отказе в согласовании устава соответствующего общественного формирования. Подготовку письма об отказе осуществлял начальник сектора превенции патрульной полиции Виноградовского ОП, который является родным братом прокурора.



Однако Ярослав Бигори не сообщил свому непосредственному руководителю о реальном конфликте интересов, который возник в связи с поручением ему рассмотрения заявления, и совершил действия в условиях реального конфликта интересов: рассмотрел заявление, не внес сведения о возможном уголовном правонарушении в ЕРДР в порядке статьи 214 КПК и перенаправил такое заявление на рассмотрение в ГУ НПУ в Закарпатской области.



Еще 2 протокола составлено в отношении Людмилы Лопаты. Чиновница не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов и приняла участие в принятии решения аттестационной комиссии отдела, который она возглавляет, при рассмотрении кандидатуры ее мужа на занятие вакантной должности директора Семеновского УВК № 1 им. Н.М. Хорунжего.



Ростислав Руденко, занимая должность директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, не сообщил директору Координационного центра по предоставлению правовой помощи о наличии у него реального конфликта интересов и в условиях такого конфликта заключил в 2017 и 2018 годах контракты с адвокатом, который приходится ему сыном. По соответствующим фактам составлены 4 протокола об административных правонарушениях.

Напомним, 3 июля НАПК направило в суд 12 протоколов по госпремиям.