НАЗК направило 8 адмінпротоколів до суду

“До суду направлено ще 8 протоколів про порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протоколи складено стосовно:



народного депутата Бублика Юрія Васильовича ,

,

прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури Закарпатської області Бігорі Ярослава Ярославовича ,

,

начальника відділу освіти, молоді та спорту Семенівської РДА Полтавської області Лопати Людмили Віталіївни,



екс-директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області Руденка Ростислава Євтуховича .

.



Так, Юрій Бублик, користуючись наданими йому депутатськими повноваженнями, звернувся до НАЗК із депутатським зверненням, у якому порушувалось питання, зокрема, проведення НАЗК оперативної перевірки за фактами можливого втручання голови Полтавської ОДА у процес децентралізації та об’єднання територіальних громад Полтавського району.

При цьому депутат мав приватний інтерес, зумовлений бажанням вплинути на створення ОТГ, враховуючи, що сам депутат та його брат мали намір балотуватись на посаду голови ОТГ.

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Ярослав Бігорі отримав на виконання заяву голови КР Виноградівського районного громадського формування “Апологет” з охорони громадського порядку і державного кордону про вчинення посадовими особами Виноградівського ВП в Закарпатській області (далі — Виноградівський ВП) кримінального правопорушення у зв’язку з неправомірним, на думку автора заяви, рішенням Виноградівського ВП щодо відмови в погодженні статуту відповідного громадського формування. Підготовку листа про відмову здійснював начальник сектору превенції патрульної поліції Виноградівського ВП, який є рідним братом прокурора.



Однак Ярослав Бігорі не повідомив свого безпосереднього керівника про реальний конфлікт інтересів, який виник у зв’язку з дорученням йому розгляду заяви, та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів: розглянув заяву, не вніс відомості про можливе кримінальне правопорушення до ЄРДР у порядку статті 214 КПК та перенаправив таку заяву на розгляд до ГУ НПУ у Закарпатській області.



Ще 2 протоколи складено стосовно Людмили Лопати. Посадовець не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів та взяла участь в ухваленні рішення атестаційної комісії відділу, який вона очолює, під час розгляду кандидатури її чоловіка на зайняття вакантної посади директора Семенівського НВК № 1 ім. М.М. Хорунжого.



Ростислав Руденко, обіймаючи посаду директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, не повідомив директора Координаційного центру з надання правової допомоги про наявність у нього реального конфлікту інтересів та в умовах такого конфлікту уклав у 2017 та 2018 роках контракти з адвокатом, який є його сином. За відповідними фактами складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 3 липня НАЗК направило до суду 12 протоколів по держпреміях.