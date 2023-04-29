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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку: украинские военные отбили более 40 атак на четырех направлениях

Киев • УНН

 • 390318 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинские военные отбили более 40 атак противника на четырех основных направлениях. Как сообщили в Генштабе, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, передает УНН.

Цитата

"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 40 атак противника. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины мужественно держат оборону", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.

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