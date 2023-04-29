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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку: українські військові відбили понад 40 атак на чотирьох напрямках

Київ • УНН

 • 390322 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Українські військові відбили понад 40 атак противника на чотирьох основних напрямках. Як повідомили у Генштабі, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, передає УНН.

Цитата

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни мужньо тримають оборону", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 040 осіб, 3697 танків та сотень одиниць військової техніки.

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