Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине

"16 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 16 августа по Украине до 30 градусов тепла.