Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине сегодня ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 16 августа по Украине до 30 градусов тепла.