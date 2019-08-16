Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні сьогодні очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 серпня у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 16 серпня по Україні до 30 градусів тепла.