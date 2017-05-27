Сильнейшие соревновались в Запорожье, установлен рекорд Украины

На главной площади города выступали спортсмены со всей страны, а также ближайшего зарубежья. Впервые соревновались женщины в категории до 80 кг. Мужчины соревновались в трех категориях: 90, 105 и свыше 105 кг.

Сегодня был установлен новый рекорд — сначала Валерий Газзаев поднял гантель весом 320 кг, тем самым установил рекорд.

Затем к снаряду подошли спортсмены в тяжелом весе. Сначала перебил рекорд сильный человек Украины Константин Ильин, подняв гантель весом 320 кг. Затем, 340 поднял Олег Полупай, за ним — рекордные 360 кг одолел Алексей Новиков. И окончательный рекорд установил именно К.Ильин, подняв штангу весом в 370 кг.

“Я мог бы преодолеть и 400 кг, но оставлю это на следующий год. Пусть спортсмены подрастут ”, - заявил К.Ильин

Напомним, 22 мая украинец с рекордом выиграл Кубок мира по стрельбе .