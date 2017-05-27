Найсильніші змагались на Запоріжжі, встановлено рекорд України
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні у Мелітополі Запорізької обл. пройшов чемпіонат України з силового екстриму “Богатирська тяга”, на якому був встановлений новий рекорд, передає кореспондент УНН.
На головній площі міста виступали спортсмени зі всієї країни, а також найближчого зарубіжжя. Уперше змагались жінки у категорії до 80 кг. Чоловіки змагались у трьох категоріях: 90, 105 та понад 105 кг.
Сьогодні було встановлено новий рекорд — спочатку Валерій Газаєв підняв гантель, вагою 320 кг, цим самим встановив рекорд.
Потім до снаряду підійшли спортсмени у тяжкій вазі. Спочатку перебив рекорд найсильніша людина України Костянтин Ільїн, піднявши гантель вагою 320 кг. Потім, 340 підняв Олег Полупай, за ним — рекордні 360 кг здолав Олексій Новіков. Та остаточний рекорд встановив саме К.Ільїн, піднявши штангу вагою у 370 кг.
“Я міг би здолати і 400 кг, але залишу це на наступний рік. Нехай спортсмени підростуть”, — заявив К.Ільїн
Нагадаємо, 22 травня українець з рекордом виграв Кубок світу зі стрільби.