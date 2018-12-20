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Самому младшему захваченному РФ моряку сегодня исполнилось 19 лет

Киев • УНН

 • 12963 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В четверг, 20 декабря, самому младшему из захваченных россиянами возле Керченского пролива украинских моряков Андрею Эйдер исполняется 19 лет. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

Самому младшему захваченному РФ моряку сегодня исполнилось 19 лет

"Сегодня Андрею Эйдер, самому младшему из захваченных Россией украинских моряков, исполняется 19 лет. Силы, мужества и веры Вам, Вашим близким и всем нам", – написал министр.

По его словам, МИД делает все возможное, чтобы украинские моряки быстрее вернулись домой.

Напомним, сегодня уже пятнадцатый захваченный россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк, который находится в российском СИЗО, назвал себя военнопленным.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированный город Керчь. В плен были взяты 24 человека.

Сегодня Андрею Эйдер, самому младшему из захваченных Россией украинских моряков, исполняется 19 лет. Силы, мужества и веры Вам, Вашим близким и всем нам Делаем все возможное, чтобы наши ребята быстрее вернулись домой! #SaveUkainianPOWs #StopRussianAgression

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 декабря 2018

Украинские Национальные Новости

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