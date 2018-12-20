Наймолодшому захопленому РФ моряку сьогодні виповнилося 19 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У четвер, 20 грудня, наймолодшому із захоплених росіянами біля Керченської протоки українських моряків Андрію Ейдеру виповнюється 19 років. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Сьогодні Андрію Ейдеру, наймолодшому із захоплених Росією українських моряків, виповнюється 19 років. Сили, мужності та віри Вам, Вашим близьким та всім нам", – написав міністр.
За його словами, МЗС робить все можливе, щоб українські моряки якнайшвидше повернулися додому.
Нагадаємо, сьогодні вже п’ятнадцятий захоплений росіянами у районі Керченської протоки український моряк, який перебуває у російському СІЗО, назвав себе військовополоненим.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.
Затримані українські кораблі були доставлені в окуповане місто Керч. У полон були взяті 24 людини.
Сьогодні Андрію Ейдеру, наймолодшому із захоплених Росією українських моряків, виповнюється 19 років. Сили, мужності та віри Вам, Вашим близьким та всім нам! Робимо все можливе, щоб наші хлопці якнайшвидше повернулися додому! #SaveUkainianPOWs #StopRussianAgression— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 грудня 2018 р.