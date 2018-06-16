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Наезд такси на пешеходов в Москве: среди пострадавших мексиканские фанаты

Наезд такси на пешеходов в Москве: среди пострадавших мексиканские фанаты

Киев  •  УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Среди пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы были люди, одетые в цвета футбольной сборной Мексики, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца на месте происшествия, передает УНН.

"Свидетель на месте сообщил, что некоторые из пострадавших людей были одеты в цвета мексиканской команды", - сообщает издание.

Сборная Мексики в воскресенье, 17 июня, сыграет первый матч на ЧМ-2018 против Германии на московском стадионе "Лужники", и тысячи мексиканских болельщиков находятся сейчас в российской столице.

Напомним, 16 июня в центре Москвы автомобиль такси въехал в пешеходов. Московская полиция заявила, что семь людей пострадали.

Таксиста, который наехал на пешеходов, задержали. При этом издание "Эхо Москвы" сообщает, что водитель, предположительно, сел за руль пьяный.

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