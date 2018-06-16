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Наїзд таксі на пішоходів у Москві: серед постраждалих мексиканські фанати

Київ • УНН

 • 10231 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Серед постраждалих пыд час наїзду таксі на пішоходів в центрі Москви були люди, одягнені в кольори футбольної збірної Мексики, повідомляє Reuters з посиланням на очевидця на місці події, передає УНН.

"Свідок на місці повідомив, що деякі з постраждалих людей були одягнені в кольори мексиканської команди", - повідомляє видання.

Збірна Мексики в неділю, 17 червня, зіграє перший матч на ЧС-2018 проти Німеччини на московському стадіоні "Лужники", і тисячі мексиканських уболівальників перебувають зараз у російській столиці.

Нагадаємо, 16 червня в центрі Москви автомобіль таксі в'їхав у пішоходів. Московська поліція заявила, що сім людей постраждали.

Таксиста, який наїхав на пішоходів, затримали. При цьому видання "Эхо Москвы" повідомляє, що водій, імовірно, сів за кермо п'яний.

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