Наезд на мать и ее 9-летнего сына в Киеве: подозреваемой избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемой в наезде автомобилем на женщину и ее 9-летнего сына в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Суд избрал меру пресечения (Лилии Сопельник - ред.) в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6: 00. Срок действия меры пресечения - до 22 октября 2019 года", - сказали в пресс-службе.
Напомним, 22 августа в Дарницком районе столицы автомобиль во дворе дома наехал на женщину с 9-летним сыном. За наезд задержали водителя - Лилию Сопельник.
Ее в СМИ называют тещей народного депутата Виталия Хомутынника, а также екскандидата в народные депутаты и шоумена Сергея Притулы.