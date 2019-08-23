Наїзд на матір та її 9-річного сина у Києві: підозрюваній обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваній у наїзді автомобілем на жінку та її 9-річного сина у Києві. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"Суд обрав запобіжний захід (Лілії Сопельник - ред.) у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 23:00 до 6:00. Термін дії запобіжного заходу – до 22 жовтня 2019 року", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, 22 серпня у Дарницькому районі столиці автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з 9-річним сином. За наїзд затримали водійку – Лілію Сопельник.
Її у ЗМІ називають тещею народного депутата Віталія Хомутинніка, а також екскандидата у народні депутати та шоумена Сергія Притули.