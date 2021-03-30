Самое главное, что министру верит медицинское сообщество: эксперт ВОЗ по реагированию на биоугрозы о годе Степанова в должности

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"Я несколько министров знала. Но могу сказать, что не дай Бог, чтобы нам сменили министра - мы тогда все пропадем. Это очень профессиональный министр, администратор и смелый менеджер - он принимает решения и берет удар на себя. Мне это импонирует. Решение сложного времени - это же не есть банальная ситуация. Я не знаю до конца все аспекты его работы, но там, где мне пришлось участвовать, то он очень адекватно работает", - подчеркнула Виноград.

Детали

Эксперт напомнила, что эпидемиологическая ситуация в государстве весь этот год была очень сложная, поэтому Минздраву необходимо было в первую очередь думать о защите жизни людей, даже путем принятия временами непопулярных решений.

"Время очень тяжелое, но многое Минздрав сделали за год, учитывая то, что у нас перед тем было 21 министр и 4 в. и. о. за годы независимости. То есть министру здравоохранения что досталось - то досталось. Самое главное, что Степанову верит медицинское сообщество", - резюмировала она.

Дополнение

Максим Степанов ровно год назад был назначен министром здравоохранения - 30 марта 2020 года.

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская оценила, как прошел этот сложный пандемический год для украинской медицины и сколько удалось реализовать Министерству здравоохранения в сжатые сроки для спасения жизней украинцев.