Найголовніше, що міністру вірить медична спільнота: експерт ВООЗ з реагування на біозагрози про рік Степанова на посаді

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"Я кількох міністрів знала. Але можу сказати, що не дай Боже, щоб нам змінили міністра – ми тоді всі пропадемо. Це є дуже професійний міністр, адміністратор і сміливий менеджер – він приймає рішення і бере удар на себе. Мені це імпонує. Рішення складного часу – це ж не є банальна ситуація. Я не знаю до кінця всіх аспектів його роботи, але там, де мені довелося долучатися, то він дуже адекватно працює", - наголосила Виноград.

Деталі

Експерт нагадала, що епідеміологічна ситуація в державі весь цей рік була дуже складна, тому МОЗ необхідно було в першу чергу думати про захист життя людей, навіть шляхом прийняття часом непопулярних рішень.

"Час дуже тяжкий, але багато чого МОЗ зробили за рік, враховуючи те, що у нас перед тим було 21 міністр і 4 т. в. о. за роки незалежності. Тобто міністру охорони здоров'я що дісталося – те дісталося. Найголовніше, що Степанову вірить медична спільнота", - резюмувала вона.

Доповнення

Максим Степанов рівно рік тому був призначений міністром охорони здоров’я — 30 березня 2020 року.

Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська оцінила, як пройшов цей складний пандемічний рік для української медицини та скільки вдалося реалізувати Міністерству охорони здоров’я в стислі терміни для порятунку життів українців.