Самой горячей точкой в Луганской области за прошедшие сутки было Крымское
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера в Луганской области в зоне проведения АТО главной горячей точкой был поселок Крымское. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении главной горячей точкой вчера был поселок Крымское, где противник совершил 2 минометных и 2 артиллерийских обстрела. Также оккупанты нарушили режим тишины в двух селах на берегу реки Северский Донец в районе Счастье: Нижнетеплое и Лопаскино", - сказал А.Мотузянык.
Он добавил, что в Попаснянском районе вчера было спокойно.
"Всего за сутки на луганском направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 4 из тяжелого вооружения", - сообщил А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, в результате обстрелов позиций ВСУ Украины возле села Крымское Новоайдарского района украинский военнослужащий получил контузию.