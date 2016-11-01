Самой горячей точкой в Луганской области за прошедшие сутки было Крымское

"На луганском направлении главной горячей точкой вчера был поселок Крымское, где противник совершил 2 минометных и 2 артиллерийских обстрела. Также оккупанты нарушили режим тишины в двух селах на берегу реки Северский Донец в районе Счастье: Нижнетеплое и Лопаскино", - сказал А.Мотузянык.

Он добавил, что в Попаснянском районе вчера было спокойно.

"Всего за сутки на луганском направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 4 из тяжелого вооружения", - сообщил А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, в результате обстрелов позиций ВСУ Украины возле села Крымское Новоайдарского района украинский военнослужащий получил контузию.