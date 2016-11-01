Найгарячішою точкою на Луганщині минулої доби було Кримське
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора на Луганщині в зоні проведення АТО головною гарячою точкою було селище Кримське. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На луганському напрямку головною гарячою точкою вчора було селище Кримське, де противник здійснив 2 мінометних і 2 артилерійських обстріли. Також окупанти порушили режим тиші у двох селах на березі річки Сіверський Донецьк в районі Щастя: Нижньотеплому та Лопаскиному”, — сказав О.Мотузяник.
Він додав, що у Попаснянському районі вчора було спокійно.
“Всього за добу на луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, зокрема 4 з важкого озброєння”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілів позицій ЗСУ України поблизу села Кримське Новоайдарського району український військовослужбовець отримав контузію.