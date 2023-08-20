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Наев об обороне на Волынском направлении: для врага подготовлено все, что будет уничтожать его

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. На Волынском направлении продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины. Как сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, государственная граница Украины плотно заминирована и в сочетании с естественными препятствиями создает зоны непроходимости для вражеских сил, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Объединенных Сил ВСУ.

В частности увеличено количество пограничных нарядов, организован мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы, усилена боевая служба и ведение разведки.

Цитата

«Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории, – подчеркнул командующий. – Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы. Непосредственно сейчас увеличено количество личного состава пограничников. Также активно развивается система оборонительных рубежей и позиций».

По его словам Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины предусмотрено увеличение сил в случае роста угрозы.

«Но, сейчас мы оцениваем ситуацию как стабильную и контролируемую. В случае роста уровня военной угрозы произойдет усиление как средств огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, так живой силы», – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий также добавил, что украинская разведка четко владеет информацией о тех, кто находится по ту сторону государственной границы Украины и чем они занимаются. Вся эта информация в Силы обороны Украины в режиме онлайн.

«Непосредственно я нахожусь в активном общении с командующим оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генералом Томашем Пиатровски. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ», – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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