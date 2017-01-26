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Самым дешевым городом для переезда стал Тунис

Самым дешевым городом для переезда стал Тунис

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Самым дешевым городом для переезда является одноименная столица Республики Тунис, передает УНН со ссылкой на отчет немецкой компании Moving.

Аналитики в своем исследовании принимали во внимание данные о расходах за первый месяц проживания на новом месте: стоимость аренды жилья, расходы на телефон, питание и транспорт. Проживая в Тунисе, за это придется заплатить 398 долларов.

На втором месте оказался индийский город Бангалор, в котором месячные расходы составят 442 доллара. А замыкает тройку лидеров Каир с чуть более 532 долларами.

Четвертая позиция досталась Бухаресту, где за первый месяц проживания придется отдать 583 доллара, а пятая - Медельину (Колумбия). Переезд туда будет стоить 603,6 доллара.

В топ-10 рейтинга также вошли София (Болгария), колумбийская столица Богота, Лагос (Нигерия), Рига и Будапешт.

Всего в рейтинг были включены 75 населенных пунктов. Последнюю строчку в нем заняла столица Анголы Луанда, где первый месяц проживания обойдется в 3,3 тыс. долларов.

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