Самым дешевым городом для переезда стал Тунис
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Самым дешевым городом для переезда является одноименная столица Республики Тунис, передает УНН со ссылкой на отчет немецкой компании Moving.
Аналитики в своем исследовании принимали во внимание данные о расходах за первый месяц проживания на новом месте: стоимость аренды жилья, расходы на телефон, питание и транспорт. Проживая в Тунисе, за это придется заплатить 398 долларов.
На втором месте оказался индийский город Бангалор, в котором месячные расходы составят 442 доллара. А замыкает тройку лидеров Каир с чуть более 532 долларами.
Четвертая позиция досталась Бухаресту, где за первый месяц проживания придется отдать 583 доллара, а пятая - Медельину (Колумбия). Переезд туда будет стоить 603,6 доллара.
В топ-10 рейтинга также вошли София (Болгария), колумбийская столица Богота, Лагос (Нигерия), Рига и Будапешт.
Всего в рейтинг были включены 75 населенных пунктов. Последнюю строчку в нем заняла столица Анголы Луанда, где первый месяц проживания обойдется в 3,3 тыс. долларов.