Найдешевшим містом для переїзду став Туніс
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Найдешевшим містом для переїзду є однойменна столиця Республіки Туніс, передає УНН з посиланням на звіт німецької компанії Moving.
Аналітики у своєму дослідженні брали до уваги дані про витрати за перший місяць проживання на новому місці: вартість оренди житла, витрати на телефон, харчування і транспорт. Проживаючи в Тунісі, за це доведеться заплатити 398 доларів.
На другому місці опинилося індійське місто Бангалор, у якому місячні витрати становитимуть 442 долари. А замикає трійку лідерів Каїр з трохи більше ніж 532 доларами.
Четверта позиція дісталася Бухаресту, де за перший місяць проживання доведеться віддати 583 долари, а п'ята – Медельїну (Колумбія). Переїзд туди буде коштувати 603,6 долари.
У топ-10 рейтингу також увійшли Софія (Болгарія), колумбійська столиця Богота, Лагос (Нігерія), Рига і Будапешт.
Всього в рейтинг було включено 75 населених пунктів. Останню сходинку в ньому посіла столиця Анголи Луанда, де перший місяць проживання обійдеться в 3,3 тис. доларів.