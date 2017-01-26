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Найдешевшим містом для переїзду став Туніс

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Найдешевшим містом для переїзду є однойменна столиця Республіки Туніс, передає УНН з посиланням на звіт німецької компанії Moving.

Аналітики у своєму дослідженні брали до уваги дані про витрати за перший місяць проживання на новому місці: вартість оренди житла, витрати на телефон, харчування і транспорт. Проживаючи в Тунісі, за це доведеться заплатити 398 доларів.

На другому місці опинилося індійське місто Бангалор, у якому місячні витрати становитимуть 442 долари. А замикає трійку лідерів Каїр з трохи більше ніж 532 доларами.

Четверта позиція дісталася Бухаресту, де за перший місяць проживання доведеться віддати 583 долари, а п'ята – Медельїну (Колумбія). Переїзд туди буде коштувати 603,6 долари.

У топ-10 рейтингу також увійшли Софія (Болгарія), колумбійська столиця Богота, Лагос (Нігерія), Рига і Будапешт.

Всього в рейтинг було включено 75 населених пунктів. Останню сходинку в ньому посіла столиця Анголи Луанда, де перший місяць проживання обійдеться в 3,3 тис. доларів.

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