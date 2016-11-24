В ближайшее время могут состояться углубленные консультации с Францией и Германией по "безвизу"

"Я не исключаю, что в ближайшее время у нас состоятсяу глубленные консультации с французской и немецкой стороной. У меня завтра состоятся контакты телефонные с моими коллегами дипломатическими советниками президента Олланда и дипломатическими советниками канцлера Германии, где мы будем также на эту тему говорить", - сказал он.

К.Елисеев считает, что после сегодняшнего саммита Украина-ЕС "более оптимистичный настрой относительно предоставления Украине безвизового режима, поскольку жесткая позиция Президента во время саммита возможно была, таким как холодный душ, влияние на лидеров ЕС".

Ранее заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев высказал мнение, что Нидерланды могут ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ближайшее время.