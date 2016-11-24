Найближчим часом можуть відбудуться поглибленні консультації з Францією та Німеччиною щодо "безвізу"

"Я не виключаю, що ближчим часом у нас відбудуться поглибленні консультації з французькою і німецькою стороною. У мене завтра відбудуться контакти телефонні з моїми колегами дипломатичними радниками президента Олланда і дипломатичними радниками канцлера Німеччини, де ми будемо також на цю тему говорити", - сказав він.

К.Єлісєєв вважає, що після сьогоднішнього саміту Україна-ЄС "більш оптимістичний настрій щодо надання Україні безвізового режиму, оскільки жорстка позиція Президента під час саміту можливо мала, такий як холодний душ, вплив на лідерів ЄС".

Раніше заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв висловив думку, що Нідерланди можуть ратифікувтаи угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом найближчим часом.