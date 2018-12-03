Крупнейший производитель пальмового масла терпит убытки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Производители пальмового масла в Малайзии терпят убытки, передает УНН со ссылкой на theedgemarkets.com.
В частности, речь идет о компании "FGV Holdings Bhd", которая является крупнейшим производителем продукта. Выручка компании снижается второй квартал подряд.
Так, последний финотчет компании (ІІІ квартал 2018 года) зафиксировал 23% падение выручки. Причина - снижение цен на пальмовом рынке.
При этом, годом ранее компания отчиталась о чистой прибыли в 41,5 млн ринггитов. (9,9 млн долл.)
Тем временем, как сообщал УНН, Украина продолжает бить рекорды по импорту пальмового масла.
За десять месяцев текущего года в страну было ввезено 189 тыс. тонн этого продукта.
Рекордный рост импорта “пальмы” эксперты объясняют стремлением производителей пищевых продуктов, в частности, молочных и кондитерских товаров, сэкономить.
В Раде тем временем недавно был принят законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока проголосовали только в первом чтении.
Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, самая большая проблема пальмового масла в том, что его содержание в продуктах производители часто скрывают, не указывая правдивую информацию на этикетках.