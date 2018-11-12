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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107151 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 146115 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137272 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128585 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172448 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118111 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина продолжает бить рекорды по импорту пальмового масла

Украина продолжает бить рекорды по импорту пальмового масла

Киев  •  УНН

 • 18761 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина в январе-октябре 2018 года импортировала 189 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.

В частности, только в октябре этого года из Индонезии было импортировано 13,3 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии — 1,7 тыс. тонн, из Швеции — 66 тонн, из других стран — 70 тонн.

При этом на экспорт из Украины за 10 месяцев текущего года было поставлено лишь 2,7 тыс. тонн пальмового масла.

Рекордный рост импорта “пальмы” эксперты объясняют стремлением производителей пищевых продуктов, в частности, молочных и кондитерских товаров, сэкономить.

В Раде тем временем недавно был принят законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока был проголосован только в первом чтении.

Напомним, по словам депутат Сергея Тригубенко, самая большая проблема пальмового масла в том, что его содержание в продуктах производители часто скрывают, не указывая правдивую информацию на этикетках.

Украинские Национальные Новости

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