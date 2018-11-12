Украина продолжает бить рекорды по импорту пальмового масла
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина в январе-октябре 2018 года импортировала 189 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
В частности, только в октябре этого года из Индонезии было импортировано 13,3 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии — 1,7 тыс. тонн, из Швеции — 66 тонн, из других стран — 70 тонн.
При этом на экспорт из Украины за 10 месяцев текущего года было поставлено лишь 2,7 тыс. тонн пальмового масла.
Рекордный рост импорта “пальмы” эксперты объясняют стремлением производителей пищевых продуктов, в частности, молочных и кондитерских товаров, сэкономить.
В Раде тем временем недавно был принят законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Документ пока был проголосован только в первом чтении.
Напомним, по словам депутат Сергея Тригубенко, самая большая проблема пальмового масла в том, что его содержание в продуктах производители часто скрывают, не указывая правдивую информацию на этикетках.