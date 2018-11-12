Україна продовжує бити рекорди по імпорту пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Україна в січні-жовтні 2018 року імпортувала 189 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Зокрема, тільки в жовтні цього року з Індонезії було імпортовано 13,3 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії - 1,7 тис. тонн, з Швеції - 66 тонн, з інших країн - 70 тонн.
При цьому на експорт з України за 10 місяців поточного року було поставлено лише 2,7 тис. тонн пальмової олії.
Рекордне зростання імпорту "пальми" експерти пояснюють прагненням виробників харчових продуктів, зокрема, молочних і кондитерських товарів, заощадити.
У Раді тим часом недавно був прийнятий законопроект про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ поки був проголосований тільки в першому читанні.
Нагадаємо, за словами депутат Сергія Тригубенка, найбільша проблема пальмової олії в тому, що її вміст у продуктах виробники часто приховують, не вказуючи правдиву інформацію на етикетках.