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Найбільший виробник пальмової олії зазнає збитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Виробники пальмової олії в Малайзії зазнають збитків, передає УНН з посиланням на theedgemarkets.com.

Зокрема, мова йде про компанію "FGV Holdings Bhd", яка є найбільшим виробником продукту. Виручка компанії знижується другий квартал поспіль.

Так, останній фінзвіт компанії (ІІІ квартал 2018 року) зафіксував 23% падіння виручки. Причина - зниження цін на пальмовому ринку.

При цьому, роком раніше компанія відзвітувала про чистий прибуток в 41,5 млн рінггітів. (9,9 млн дол.)

Тим часом, як повідомляв УНН, Україна продовжує бити рекорди по імпорту пальмової олії.

За десять місяців поточного року в країну було ввезено 189 тис. тонн цього продукту.

Рекордне зростання імпорту "пальми" експерти пояснюють прагненням виробників харчових продуктів, зокрема, молочних і кондитерських товарів, заощадити.

У Раді тим часом недавно був прийнятий законопроект про заборону використання пальмової молії в продуктах харчування. Документ поки проголосували тільки в першому читанні.

Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, найбільша проблема пальмової олії в тому, що її вміст у продуктах виробники часто приховують, не вказуючи правдиву інформацію на етикетках.

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