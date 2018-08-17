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Крупнейший оператор лотерей продолжает войну с нелегалами

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Крупнейший оператор лотерей "М.С.Л" продолжает войну с нелегалами, которые скрывают азартные залы под брендами его лотерей. Вместе с журналистами юристы компании зафиксировали сразу четыре незаконных точки, действовавшие в Киеве и области, передает корреспондент УНН.

Крупнейший оператор лотерей продолжает войну с нелегалами

В столице псевдозалы "М.С.Л." находились по адресу: Героев Сталинграда, 6, Парково-Сырецкая, 1 и Вадима Гетьмана, 2. Еще одно игорное заведение, замаскированное под лотереи, действовало в Борисполе - ул. Киевский шлях, 127/10.

Все без исключения залы незаконно использовали бренды и символику "М.С.Л.", а также копии лицензий на распространение лотерей. На терминалах было программное обеспечение "ChampionCasino.net", которое в Украине запрещено и подпадает под категорию азартных игр. Поэтому вполне вероятно, что все эти заведения занимались незаконным игорным бизнесом.

С правонарушителями дальше будет разбираться полиция, прибывшая по вызову "М.С.Л.".

"Во всех четырех случаях представители полиции, прибывшие по нашему вызову, приняли у юристов компании заявления, зарегистрировали их. В дальнейшем сведения по факту совершения признаков уголовного преступления будут внесены в ЕРДР. "М.С.Л." будет инициировать проведение следственных и других процессуальных действий относительно этих заведений", - убеждает юрист компании "М.С.Л." Владислав Мифтахутдинов.

А в компании тем временем отмечают, что это только начало борьбы с незаконными азартными играми.

"Мы не остановимся и продолжим разоблачать незаконную деятельность, которая наносит вред обществу и компании "М.С.Л.". Надеюсь, что правоохранительные органы помогут нам в борьбе с нарушителями законодательства и начнут закрывать такие нелегальные заведения", - заявил президент компании "М.С.Л." Георгий Ложенко.

Деятельность игорных заведений под вывесками известных лотерейных брендов уже давно стала системной - вместе с системной неуплатой налогов в бюджет. На это давно закрыл глаза Минфин, несмотря на то, что министерство является регулятором лотерейного рынка. Четыре года подряд на рынке отсутствуют приемлемые лицензионные условия для лотерей, разработка которых возложена на этот орган.

Поэтому в Украине пока что все стабильно - залы с однорукими бандитами под вывесками лотерей продолжают плодить криминал.

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