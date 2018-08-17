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Найбільший оператор лотерей продовжує війну із нелегалами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Найбільший оператор лотерей "М.С.Л" продовжує війну із нелегалами, які приховують азартні зали під брендами його лотерей. Разом з журналістами юристи компанії зафіксували відразу чотири незаконні точки, що діяли у Києві та області, передає кореспондент УНН.

Найбільший оператор лотерей продовжує війну із нелегалами

У столиці псевдозали "М.С.Л." розміщені за адресою: Героїв Сталінграду, 6, Парково-Сирецька, 1 та Вадима Гетьмана, 2. Ще один гральний заклад, замаскований під лотереї, діяв у Борисполі - вул. Київський шлях, 127/10.

Усі без винятку зали незаконно використовували бренди і символіку "М.С.Л.", а також копії ліцензій на поширення лотерей. На терміналах було програмне забезпечення "ChampionCasino.net", яке в Україні заборонене та підпадає під категорію азартних ігор. Тому цілком ймовірно, що всі ці заклади займались незаконним гральним бізнесом.

З правопорушниками далі буде розбиратися поліція, яка прибула за викликом "М.С.Л.".

"В усіх чотирьох випадках представники поліції, що прибули за нашим викликом, відібрали у юристів компанії заяви, зареєстрували їх. Надалі відомості за фактом вчинення ознак кримінального правопорушення будуть внесені до ЄРДР. "М.С.Л." буде ініціювати проведення слідчих та інших процесуальних дій щодо цих закладів", - переконує юрист компанії "М.С.Л." Владислав Міфтахутдінов.

А в компанії тим часом наголошують, що це лише початок боротьби з незаконними азартними іграми.

"Ми не зупинимося і продовжимо викривати незаконну діяльність, яка завдає шкоду суспільству та компанії "М.С.Л.". Сподіваюся, що правоохоронні органі допоможуть нам у боротьбі із порушниками законодавства та розпочнуть закривати такі нелегальні заклади", - заявив президент компанії "М.С.Л." Георгій Ложенко.

Діяльність гральних закладів під вивісками відомих лотерейних брендів вже давно стала системною – разом із системною несплатою податків у бюджет. На це давно закрив очі Мінфін, попри те, що міністерство є регулятором лотерейного ринку. Чотири роки поспіль на ринку відсутні прийнятні ліцензійні умови для лотерей, розробка яких покладена на цей орган.

Тож, в Україні, поки що, все стабільно - зали із однорукими бандитами під вивісками лотерей продовжують плодити кримінал.

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