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Наибольшим спросом на рынке жилой недвижимости пользуются квартиры до 90 кв. м

Наибольшим спросом на рынке жилой недвижимости пользуются квартиры до 90 кв. м

Киев • УНН

 • 6056 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На рынке жилой недвижимости наибольший интерес представляют квартиры площадью 50-60 кв. м и 61-90 кв. м. Об этом заявили более 70% опрошенных, вошедших в группу платежеспособного спроса (намерены купить и имеют в своем распоряжении ресурсы для покупки), сообщает УНН со ссылкой на консалтинговую компанию "SV Development".

Ключевым фактором для покупателей, по-прежнему остается цена недвижимости. Именно на ней акцентировали внимание и потенциальные клиенты, и риэлторы.

В ходе опроса выяснилось, что каждый шестой готов рассмотреть возможность покупки квартиры в течение нескольких лет, что говорит о скрытом потенциале рынка.

Для потенциальных клиентов важными факторами являются также: местоположение объекта, развитая инфраструктура, качество жилья, обустройство квартиры.

Надежность застройщика была поставлена ​​только на пятую позицию, в то время, как риэлторы поместили ее на третье место, после цены и местоположения.

В опросах о количестве комнат 50% предпочли двухкомнатные, более 20% - однокомнатной квартире. В то же время риэлторы отмечают, что наибольшим спросом на рынке пользуются однокомнатные квартиры (около 50%), площадью до 40 кв. м.

Аналитики пришли к выводу, что покупатели заинтересованы в двухкомнатных квартирах небольшой площади. Две следующие позиции делят между собой однокомнатные квартиры (площадь 25 - 35 кв. м) и трехкомнатные (61 - 85 кв. м).

Предпочтения относительно места расположения квартиры остаются стандартными: квартира должна быть вблизи станции метро, ​​остановок общественного транспорта, центров рекреации, культуры и отдыха, в отдалении от неблагоприятных мест, источников загрязнения и шумных улиц.

Напомним, в 2017 году вводят в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. Жилой комплекс примечателен площадью застройки (около 80 га), собственной масштабной инфраструктурой, включая парк с озером, а также заимствованием лучших скандинавских практик. В основе скандинавской философии, которую воплощает ЖК Scandia: простота, доступность, экологичность и качество.

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