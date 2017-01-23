Найбільшим попитом на ринку житлової нерухомості користуються квартири до 90 кв. м
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На ринку житлової нерухомості найбільший інтерес представляють квартири площею 50 — 60 кв. м і 61- 90 кв. м. Про це заявило понад 70% опитаних, які увійшли до групи платоспроможного попиту (мають намір купити і мають у своєму розпорядженні ресурси для покупки), повідомляє УНН з посиланням на консалтингову компанію “SV Development”.
Ключовим фактором для покупців, як і раніше, залишається ціна нерухомості. Саме на ній акцентували увагу і потенційні клієнти, і ріелтори.
Під час опитування з'ясувалося, що кожен шостий готовий розглянути можливість покупки квартири протягом декількох років, що говорить про прихований потенціал ринку.
Для потенційних клієнтів важливими факторами є також: місце розташування об'єкта, розвинена інфраструктура, якість житла, облаштування квартири.
Надійність забудовника була поставлена тільки на п'яту позицію, в той час, як ріелтори помістили її на третє місце, після ціни та місця розташування.
В опитуваннях про кількість кімнат 50% віддало перевагу двокімнатним, більше 20% - однокімнатній квартирі. У той же час ріелтори відзначають, що найбільшим попитом на ринку користуються однокімнатні квартири (близько 50%), площею до 40 кв. м.
Аналітики зробили висновок, що покупці зацікавлені в двокімнатних квартирах невеликої площі. Дві наступні позиції ділять між собою однокімнатні квартири (площа 25 - 35 кв. м) і трикімнатні (61 - 85 кв. м).
Уподобання щодо місця розташування квартири залишаються стандартними: квартира повинна бути поблизу станції метро, зупинок громадського транспорту, центрів рекреації, культури і відпочинку, у віддаленні від несприятливих місць, джерел забруднення і галасливих вулиць.
Нагадаємо, в 2017 році вводять в експлуатацію першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України - ЖК Scandia. Житловий комплекс примітний площею забудови (близько 80 га), власною масштабною інфраструктурою, включаючи парк з озером, а також запозиченням кращих скандинавських практик. В основі скандинавської філософії, яку втілює ЖК Scandia: простота, доступність, екологічність і якість.