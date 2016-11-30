Больше всего случаев заболевания раком желудка в 2015 году зарегистрировано в Днепропетровской области

Так, по данным канцер-реестра, второе место по Украине по количеству зарегистрированных случаев заболевания злокачественными новообразованиями желудка в 2015 году принадлежит Киеву - 580 человек, третье - Харьковской обл., где было зарегистрировано 559 человек, больных раком желудка.

В то же время наименьшее количество больных раком желудка в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой области - 151 человек, Тернопольской и Закарпатской областях - 170 и 188 человек соответственно.

Напомним, как сообщал УНН, лучевая терапия на линейных ускорителях дает потрясающие успехи в лечении рака.