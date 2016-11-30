Найбільше випадків захворювання на рак шлунка у 2015 році зареєстровано на Дніпропетровщині

Так, за даними канцер-реєстру, друге місце по Україні за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на злоякісні новоутворення шлунка у 2015 році належить м.Києву – 580 осіб, третє - Харківській обл., де було зареєстровано 559 осіб, хворих на рак шлунка.

Водночас найменшу кількість хворих на рак шлунка у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій області – 151 особа, Тернопільській та Закарпатській областях – 170 та 188 осіб відповідно.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, променева терапія на лінійних прискорювачах дає приголомшливі успіхи в лікуванні раку.