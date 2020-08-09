Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Оболонском районе столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Оболонском районе - 24. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев. И в Голосеевском районе - 13 случаев", - написал Кличко.
Как сообщал УНН, за прошлые сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 120 человек.
Напомним, в Украине на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1199.