У Києві за добу COVID-19 виявили у 120 людей, двоє померли

"Ще в 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. На сьогодні в столиці вже 9 498 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

За його словами, захворіли:

• 55 жінок віком від 19 до 69 років;

• 54 чоловіка віком від 21 до 82 років;

• 4 дівчинки від 4 до 10 років та 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.



Також захворіли, зокрема, і 5 медиків.



"До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні на ранок 9 серпня зафіксовано вже 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1 199.



