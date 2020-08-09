В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 120 человек, двое умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 120 человек. Всего в городе 9 498 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
"Еще у 120 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. На сегодня в столице уже 9498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, заболели:
• 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет;
• 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет;
• 4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
Также заболели, в том числе, и 5 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине на утро 9 августа зафиксировано уже 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1199.