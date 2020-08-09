Найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Оболонському районі столиці

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом'янському по – 17 випадків. Та в Голосіївському районі — 13 випадків", - написав Кличко.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 120 людей.

Нагадаємо, в Україні на ранок 9 серпня зафіксовано вже 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1 199.



