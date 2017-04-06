Больше всего для "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни и украинские военные - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Больше всего для получения Украиной "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни и украинские военные. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"И ключевое. Каждую минуту помним, что больше всего для "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни, Герои Небесной Гвардии и все наши ребята, которые сейчас защищают Украину и мир от Орды. Слава Героям. Украина платит высокую цену за нашу европейскую цель", - написала И.Геращенко.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .