Больше всего для "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни и украинские военные - И.Геращенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53044 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105342 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162228 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119240 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118217 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113482 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155273 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Больше всего для "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни и украинские военные - И.Геращенко

Больше всего для "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни и украинские военные - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10774 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Больше всего для получения Украиной "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни и украинские военные. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"И ключевое. Каждую минуту помним, что больше всего для "безвиза" сделали погибшие Герои Небесной Сотни, Герои Небесной Гвардии и все наши ребята, которые сейчас защищают Украину и мир от Орды. Слава Героям. Украина платит высокую цену за нашу европейскую цель", - написала И.Геращенко.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .

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