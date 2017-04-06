Найбільше для "безвізу" зробили загиблі Герої Небесної Сотні та українські військові – І.Геращенко

“І ключове. Кожну хвилину пам’ятаємо, що найбільше для безвізу зробили загиблі Герої Небесної Сотні, Герої Небесної Гвардії і всі наші хлопці, які зараз боронять Україну і світ від Орди . Слава Героям. Україна платить високу ціну за нашу європейську мету”, — написала І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.