Найбільше для "безвізу" зробили загиблі Герої Небесної Сотні та українські військові – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Найбільше для отримання Україною "безвізу" зробили загиблі Герої Небесної Сотні та українські військові. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“І ключове. Кожну хвилину пам’ятаємо, що найбільше для безвізу зробили загиблі Герої Небесної Сотні, Герої Небесної Гвардії і всі наші хлопці, які зараз боронять Україну і світ від Орди . Слава Героям. Україна платить високу ціну за нашу європейську мету”, — написала І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.