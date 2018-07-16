Самая большая газета Финляндии напомнила Трампу и Путину о свободе прессы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Самая большая газета Финляндии выступила с посланием президентам Дональду Трампу и Владимиру Путину с призывом уважать свободную прессу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Газета Daily Helsingin Sanomat разместила рекламу в Хельсинки, указав на репутацию Финляндии как центра свободной прессы. Организация "Репортеры без границ" регулярно занимает первое место в рейтинге "Индекс свободы печати", в том числе первое место два года подряд.
На русском языке на одном из черно-белых объявлений написано: "Неприятные вещи случаются с журналистами, которые задают вопросы Путину".
В английской версии для Трампа сказано: "Господин Президент, добро пожаловать в страну свободной прессы".
Трамп регулярно обвиняет некоторые новостные агентства в том, что они являются поставщиками "фейковых новостей". Путина обвиняют в создании культуры насилия, которая привела к убийству некоторых российских журналистов.
Напомним, встреча Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки тет-а-тет продлится полтора часа.